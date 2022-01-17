Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı'nda şüpheli 2 yolcuyu takibe aldı. Yapılan takipte yurt dışına gideceği öğrenilen İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K., gözaltına alındı. Valizleri aranan 2 şüphelinin çantalarında aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu yaklaşık 15 milyon TL değerinde 7 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ve yurt dışına götürülmek istenen kanser ilaçları ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ EL-KAİDE'YE ÜYEYMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin, ilaçları Rusya ve Libya'a götürmek istediği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri olan İbrahim K. 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan sabıka kaydı olduğu belirtildi. Gözaltındaki diğer şahıs Rus uyruklu Arslanali K. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi Kadıköy ve Ataşehir’de 3 iş yerine yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, raflarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen ilaçlar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı İstanbul Havalimanı’nda polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Türkiye’den yurt dışına yasa dışı yollardan kaçırılmak istenen 178 paket kutu insülin ile 260 paket kanser ilacı ele geçirildi. İki ayrı operasyonda Ortadoğu kökenli 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçak ilaç operasyonu: 3 bin ilaç ele geçirildi Ankara’da, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 bin kaçak ilaç ele geçirilirken, gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi tutuklandı.