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Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı
17.01.2022 - 14:17 | Son Güncelleme: 17.01.2022 - 14:18
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” operasyonu başlatıldı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
817267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/817267.aspx
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