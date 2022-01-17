Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anavutluk'taki temasları sona erdi. Erdoğan'ı Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk’tan ayrıldı.
Erdoğan, Osmanlı yadigârı Ethem Bey Camii’nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Osmanlı yadigârı Ethem Bey Camii’nin açılışını yaptı.
Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'TURKOVAC' müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a, TURKOVAC aşısıyla birlikte tüm imkanlar seferber edilerek destek verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile yaptığı basın toplantısında, iki ülke arasında imzalanan 7 kritik anlaşmayı duyurup, FETÖ ile mücadele mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak TC-ANK ile TSİ 23.10'da Arnavutluk'tan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anavutluk'taki temasları sona erdi. Erdoğan'ı Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk’tan ayrıldı.
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