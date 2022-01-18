Türkiye Gazetesi

TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin AR-GE, tasarım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren TAAC, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor. Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Millî Muharip Uçak’ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, Hürjet’in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği “Demir Kuş Test Sistemi”nin de tasarım ve kurulumunu yapıyor.

Millî havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor. Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, gelecek yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Altınay ile ortak iştirakimiz olan TAAC Havacılık Teknolojileri sektörün kritik alanda ihtiyaç duyduğu sistemleri ülkemize millî imkânlarla kazandırmak için önemli projeler yürütüyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan Millî Muharip Uçak üzerinde de yer alacak olan bu sistemler ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Muharip uçağı' için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde Milli Muharip uçağının 2023'te hangardan çıkacağını duyurdu.

Milli Muharip Uçağı'ndan sevindiren haber: İlk parçası üretildi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.