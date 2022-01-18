Türkiye Gazetesi

Başta Ankara olmak üzere 24 ilde gerçekleştirilen soruşturmada, Türkiye’de yaşadıkları belirlenen şüphelilerin Suriye’deki çatışma bölgelerine ve örgüt mensuplarına maddi yardım sağladıkları tespit edildi.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada 18 ocak 2022 tarihinden itibaren Türk vatandaşı olduğu tespit edilen 64 kişiye 24 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildiği belirtti.

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı Terör örgütü DEAŞ2a maddi kaynak sağladığı tespit edilen 64 kişi hakkında gözaltı emri verdi.

"TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU"

Başsavcılığın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla ülkemizde ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam ve saire’ açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne, maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine devam edildiği bildirildi.

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