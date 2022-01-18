Türkiye Gazetesi

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında hayati bir rolü üstleniyor. Ne yazık ki durumun ehemmiyetini anlamayan vatandaşların sayısı oldukça fazla. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2021 yılını anlattı. Yıl içinde 518 bin çağrı aldıklarını söyleyen Kılıçarslan, gelen 518 bin çağrının yaklaşık 300 bininin gereksiz çağrı olduğunu belirtti.

YÜZDE 57’Sİ GEREKSİZ ÇAĞRI

Kılıçarslan “ Pandemi döneminde 112 acil çağrı merkezimiz çok önemli bir görev gördü. Bütün vatandaşlarımız hem merak ettiklerini hem ihtiyaçları halinde bize ulaşarak, ilimizde valiliğimiz sayesinde vefa destek ekipleri kuruldu. Bu ekiplerimizle beraber Isparta’mıza hizmet etmeyi başardık. 2021 yılında toplam çağrı sayımız 518 bin 113 çağrı aldık. Maalesef tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çoğu gereksizdi. Gereksiz çağrı 298 bin 644 olarak belirlendi. Orantıya vurursak yüzde 57 olarak kayıtlara geçti” dedi.

“PAZAR İHTİYAÇLARI İÇİN ARAYAN OLUYOR”

Isparta’da 2021 yılında 112’ye gelen 518 bin 113 aramanın, 298 bin 644’dü ‘Gereksiz arama’ olarak kayıtlara geçti. Gereksiz çağrılardan rahatsızlığı belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan “Gereksiz çağrı olaraktan birçoğu telefonunu denemek için arıyor, birçoğu gecenin bir saatinde evde canı sıkıldığı için arayan oluyor, bizim çağrı merkezimizle alakası olmamasına rağmen pazar ihtiyaçları için arayan oluyor“ ifadelerini kullandı.

GEREKSİZ ÇAĞRILARA 561 LİRA CEZA

İl Müdürü Kılıçarslan, gereksiz çağrıların tespiti durumunda 561 lira cezai işlem uygulandığını söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz çağrılara rağmen çağrı kabul reaksiyonunu 4 saniyenin altına indirdi. Merkezde alınan çağrılar, sağlık, emniyet , Jandarma, itfaiye, AFAD ve Ormana yönlendiriliyor.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor Covid-19 salgını sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan 110 bin çağrıya cevap veren Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezine birbirinden ilginç talepler de geliyor.