Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te özel bir öğrenci yurdunda akılalmaz bir olay yaşandı. Yurt sahibi İsa Ç., zeytinyağı ticareti yapmak için yurdu müdür Mustafa D.'ye bırakarak yurt dışına seyahate çıktı. Bu süre içinde yurdu sık sık arayıp bilgiler aldı. Müdür Mustafa D. yurtta işlerin iyi gitmediğini söyledi. Şüphelenen İsa Ç. babasına arayarak yurdu konrtol etmesini ve bilgileri kendisiyle paylaşmasını istedi. Babası yurdun bakımsız olduğunu söyleyince İsa Ç. harekete geçti.

Yurtta ters giden bir şeylerin olduğunu öğrene İsa Ç. gizlice Türkiye geldi. Yurdu ziyarete gelmesiyle odaların öğrenci ve başkaca kişilere kiralandığını, ancak kendisine yalan yanlış bilgiler verildiğini öğrendi. Yurt müdürü Mustafa D.'nin işe aldırdığı Serkan K., iddiaya göre yurt sahibine Mustafa'nın yurda ait olan 200-300 bin lirayı kendi hanesine geçirdiğini, bu paradan 20-25 bin lirada kendisinin aldığını ancak bu parayı ücretsiz çalışarak ödeyeceğini itiraf etti.

Serkan K.'nın söylediklerine sinirlenen İsa Ç., arkadaşlarıyla plan yapıp yurt müdürü Mustafa D.'yi bir odaya kapattı ardından saç ve sakalların ağda yapıştırarak saç ve sakallarını yoldu.

SICAK AĞDA İLE SAÇ VE SAKALLARI YOLUNDU

Aralarında milli sporcu da olan 4 şüpheli ellerinde silah ve bazı malzemelerle Mustafa D., ve Serkan K.'in elleri, ayakları ve gözlerini bağladı. Getirdikleri sıcak ağdayı yurt müdür Mustafa D.'nin sakal ve saçlarına yapıştırıldı ve kökünden koparıldı. İsa Ç. kendisini dolandırdığını iddia ettiği Mustafa D.'de para istedi ancak Mustafa D. borcu olmadığını söyleyerek ödeme yapmak istemedi.

2 saat boyunca sıcak ağda ile saç ve sakalları yolunan Mustafa D., 203 bin tl ve 4 bin dolar vererek kurtuldu.

260 BİN TL VEREREK İŞKENCEDEN KURTULDU

2 saat boyunca ağdalı işkenceye maruz kalan Mustafa D. ödeme yapmayı kabul etti ve 203 bin lira İsa Ç.'nin hesabına gönderdi.Evdeki dövizlerini de getiren yurt müdürü 4 bin dolar daha verdi. İsa Ç. ve arkadaşları Mustafa D.'yi serbest bırakacağını ancak olaydan polise ve kimseye bahsetmemesini şart koştu. Serbest kalan yurt müdürüolayı hemen polise bildirdi.

İşkenceye maruz kalan Mustafa D., polis merkezine sığınarak zorla alıkonulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını, hesabındaki paranın şiddet zoruyla alınarak üzerine bir de senet imzaladığını polislere anlattı. Harekete geçen emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yakalana ve gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İsa C., ifadesinde Mustafa D.'nin yurdunun müdürü olduğunu Serkan K.'nın kendisine gelerek Mustafa'nın yurt hesabına ait paraları kendi hanesine geçirdiğini anlattı. Daha sonra Mustafa D.'nin kendisine ödeme yaparak yurt çalışanlarıyla helalleştikten sonra ayrıldığını belirtti. İşkence yapmadığını söyleyen İsa C., olayın iftira olduğunu belirtti.

"JET FADIL'IN SAĞ KOLU"

İsa C., ifadesinde yurdunda müdür olarak görev yapan Mustafa D.'nin uzun bir süre boyunca Jet Fadıl'ın sağ kolu olarak çalıştığını söyledi. İsa Ç. anlattıklarını bizzat Mustafa D.'den dinlediğini belirtti ve kendisinin mağdur olduğunu Mustafa tarafından dolandırıldığını ardından da parasını geri aldığını işkenceyle alakalarının olmadığını ifade etti.

İŞKENCE YAPANLAR TUTUKLANDI

Emniyet ekipleri tarafından yurtta incelemeler yapıldı. Kamera görüntülerinin bulunduğunu ancak olay anına ait tarihteki görüntülerin olmadığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İsa C., ve Yusuf A.'yı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

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