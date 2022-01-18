Türkiye Gazetesi

Bir süredir etlili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırmaya devam ediyor. Karın yoğun olarak yağdığı yüksek yerlerden biri olan Bolu Dağı kesimi çevresinde ulaşımda engeller yaşandı.

D-100 kara yolu ve İstanbul ve Ankara istikametlerine giden ağır tonajlı araçlar ekipler tarafından yapılan kontrollerde yoldan geri çevriliyor. TIR'lar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Bolu Dağı çevresinde yer alan karayolunda ekipler tarafından yapılan kontrollerde ağır tonajlı araçlar geri döndürüldü.

Geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçların, karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından geçişlerine izin verileceği öğrenildi.

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da yabancılara su 2,5 dolar, nikâh 100 bin TL oldu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik yaptırımları, Belediye Meclisi'nden geçti. Buna göre ilde ikamet eden yabancı uyruklulara suyun metreküpü 2,5 dolar, nikâh işlemleri ise 100 bin TL oldu. Peki, bu hangi yabancıları kapsayacak?

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