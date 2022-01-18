Türkiye Gazetesi

Bir süredir Trabzon’daki bir hastanede tedavi gören ve son günlerde durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım servisine alınan 94 yaşındaki Cemile Aydın, bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak vefat etti.

İskenderpaşa Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kemalettin Aydın’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve Gümüşhane milletvekilleri ile çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cemile Aydın, Ortahisar ilçesindeki Sülüklü Mezarlığında toprağa verildi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Dört farklı etken virüsü bitirecek “Havaların ısınması, toplumsal bağışıklık, aşı ve mutasyonlar Covid-19’u yok edecek. Virüs bulaştıkça kendi sonunu getirecek”