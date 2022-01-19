Türkiye Gazetesi

Devlet ve devlet müesseselerinde çalışanların beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ikramiyenin süreleri belirlendi.

BİRİNCİ YARI OCAK'TA DİĞER YARI NİSAN AYINDA

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara yapılacak ek ödemenin tarihi için alınan karara göre, 2022'de verilecek ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

Kamu çalışanlarına yönelik verilecek ek ödemelerin birinci yarısı ocak ayında, diğer yarısı ise nisan ayında verilecek.

TAMAMI ARALIK'TA VERİLECEK

Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık tarihinde verileceği kararlaştırıldı.

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı 700 bin kamu işçisinin beklediği zam anlaşmasının sağlandığı bilgisinin paylaşılmasının ardından, oranın ilk 6 ay için yüzde 12 sonraki 6 ay için ise yüzde 5 enflasyon farkı kadar olacağı açıklandı.

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.