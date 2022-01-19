Ayrıntılar geliyor...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre denetimi
19.01.2022 - 10:52 | Son Güncelleme: 19.01.2022 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 2021 yılında 56 bin 211 çevre denetimi yapmış, Çevre Mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 TL idari para cezası uygulandı. 2021 yılında en yüksek denetim sayısına ulaşan Bakanlığın, 406 tesisi faaliyetten men etmiştir. En çok çevre cezası uygulanan iller ise sırayla Ankara, İstanbul ve Muğla oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : son dakika,
817531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/817531.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER