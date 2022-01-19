İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi.

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'İBB' tepkisi İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'İBB' tepkisi Partisinin grup toplantısında İBB'ye yönelik gerçekleştirilen incelemeye dair konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.