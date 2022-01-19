Türkiye Gazetesi

Kar yağışının etkili olduğu Mardin'de, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesinde zincirleme kaza meydana geldi. Plakası henüz tespit edilmemiş 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin yolda birbirine girmesi sonucu feci kaza gerçekleşti.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil servisi, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mardin'de kar yağışının etkili olduğu saatlerde Kızıltepe-Nusaybin karayolu üzerinde 4'ü tır 8 aracın birbirine girmesi sonucu 1 kişi öldü. Olayda yaralanan 7 kişi ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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