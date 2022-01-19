Türkiye Gazetesi

Düzce’de trafik ekipleri, yoğun kar sebebiyle D-100 ve TEM otoyolunda tır, kamyon, çekicilerin Bolu Dağı’nı geçerek Ankara istikametine gitmesine izin vermiyor. Araçlar, uzun süredir yolun açılmasını bekliyor. Çalışmalardan umudunu kesen bazı şoförler ise araçlarını terk ederek ihtiyaç ve yemek molası verdi.

3 SAATTİR BEKLİYORLAR

Sürücüler, 3 saattir burada beklediklerini, İstanbul'dan Ankara'ya 9 saatte gidemediklerini söyledi. Bu arada, polis ekipleri, şoförleri tekrar araçlarına bindirerek araçları yolun kenarına çektirdi.

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