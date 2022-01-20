Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

TİKA, TOKİ, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar aracılığıyla 7 kıtada eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, ekonomik destek gibi birçok alanda insani faaliyetlerde bulunan Türkiye, son 20 yıldır özellikle yardıma muhtaç ve mazlum milletlerin yaralarını sarıyor.

160’dan fazla ülkede faaliyet yürüten TİKA, iç savaş ve çatışmaların yaşandığı ülkelerde ve doğal afetlerin vurduğu bölgelerde gerçekleştirdiği projeler, yardımlar ve desteklerle binlerce insanın hayatına dokundu. Her yıl yaklaşık 2 bin civarında yardım projesi gerçekleştiren TİKA, Nijer’de, Kolombiya’da, Afganistan’da, Bangladeş’te, Filistin’de ve birçok Afrika ülkesinde okul, yurt, cami, yetimhane, hastane, teçhizat, malzeme ve gıda yardımı sağladı.

TİKA’nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki TOKİ, son 20 yılda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında birçok ülkede konut inşa etti. Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali’deki vatandaşlara destek veren TOKİ, Ukrayna’da da yeni konutlar inşa etmek için harekete geçti. Pakistan’da 4 bin 620 konut, 11 okul, 2 yurt, 12 idari bina, 12 ticaret merkezi inşa eden TOKİ, Endonezya’da bin 50 konut, Sri Lanka’da ise 500 konut yaptı.

Türkiye’nin bir başka yardım eli AFAD da, son dönemde İran, Irak, Suriye, Pakistan, Malezya, Ürdün, Azerbaycan, Tunus, Bulgaristan ve Belarus’ta bulunan mültecilere toplam 29 bin 222 çadır, 250 prefabrik ev, 28 genel maksat çadırı, 95 bin 490 battaniye, 147 konteynır, 536 kampet, 1.000 yatak, 684 ısıtıcı ve 40 jeneratör gönderdi.

Kızılay ise son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etti. Birçok ülkede ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı.

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