Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ KINIYORUZ

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açgözlülere hareket alanı tanımayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada; 20 Aralık'ta ekonomideki panik havasının dağıtıldığını söyleyerek, açgözlülere hareket alanı tanımayacağının altını çizdi.