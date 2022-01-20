Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."
MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.