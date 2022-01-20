Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'lu mevkıdaşını Bukele'yi resmi törenle karşıladı. Bukele'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Bukele'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile El Salvador milli marşı çalındı. Bukele, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Erdoğan'ın teklifine Kremlin'den jet cevap Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya ve Ukrayna liderlerine davetiyle ilgili, Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık sonunda milyonlarca asgari ücretliye beklenen müjdeyi vermiş asgari ücrette yeni rakamı 4.250 TL olarak duyurmuştu. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücret altında kalmasına 'gönlüm razı olmadı' diyerek, muhtar maaşlarının da 4.250 TL'ye yükseltildiğini müjdeledi.