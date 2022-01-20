Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğagazın, İran tarafındaki hatta meydana gelen bir arıza sebebiyle 10 gün süre ile sağlanamayacağını açıkladı. Söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. Konunun hassasiyetle takip edildiğini belirten BOTAŞ, şu duyuruyu yaptı: Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde kesinti yapacağız. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava şartlarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık.
Vatandaşa doğalgaz yardımı... Bakan Derya Yanık detayları açıkladı Devlet, artan faturalar karşısında dar gelirli aileleri gözetecek. Hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Miktar, batı illerinde daha düşük olacak. Bu kapsamda yıllık 3 milyar lira destek öngörülüyor. Ödemeler PTT kanalıyla mart ve ekimde iki taksitle yapılacak.
Doğalgazda kademeli tarife dönemi başlıyor AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni ekonomi paketiyle beraber doğal gazda kademeli tarife dönemine geçiliyor.
BOTAŞ'tan doğalgaz kısıtlaması açıklaması
İran'da yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Bu sebeple doğalgaz kullanımında kısıtlamaya gidilecek. Konu ile ilgili BOTAŞ'tan açıklama var, işte detaylar...
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğagazın, İran tarafındaki hatta meydana gelen bir arıza sebebiyle 10 gün süre ile sağlanamayacağını açıkladı. Söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. Konunun hassasiyetle takip edildiğini belirten BOTAŞ, şu duyuruyu yaptı: Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde kesinti yapacağız. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava şartlarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık.
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