Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"El Salvador'da büyükelçilik açılması için Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıl içinde de rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

El Salvador'un kalkınmasına desteğimiz sürecek. Sağlıktan eğitim ve tarıma kadar destek vermeye devam edeceğiz. El Salvador ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen ciddi oranda arttı.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin açıklamaları ise şöyle:

20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bizim ülkemiz küçük ticaret hacmimiz küçük ama ekonomimizi beş yılda yüzde 80 arttırdık. Herkes Türk kültürünü Türk tarihini tanıyor. Sebebi ne? Türkiye'nin hızlı büyümesi. Güçlü ruhlu insanlarınız var ama lidere de ihtiyacınız var. Erdoğan'da böyle bir bir lider."

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

Bukele'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Bukele, sosyal medya hesabından resmi törene ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan ve Bukele'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile El Salvador milli marşı çalındı. Bukele, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Bukele, merdivenlerde Türkiye ve El Salvador bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Bukele, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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