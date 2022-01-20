Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Ankara için valilikten uyarı geldi. Ankara Valiliği, 21 Ocak Cuma akşam saatlerinden sonra başlaması beklenen ve 22 ile 23 Ocak tarihlerinde de etkisini göstereceği tahmin edilen aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

2 GÜN SÜRECEK

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22 Ocak 2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir. Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi. AFAD kar yağışının bilançosunu açıkladı Ülkeyi etkisi altına alan soğuk havanın ardından pek çok ilde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışının artması ile yurt genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD, zaruri olmadıkça yola çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Belediye ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 5 ili, kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı.