Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin TUSAŞ'a yaptığı ziyarete ilişkin paylaşım yaparak bilgi verdi.

Bukele, TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den bilgi aldı.

KOTİL: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

BUKELE'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, şunları kaydetti:

"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!."

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