Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kabaş'a tepki gösteren Bakan Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken gazeteci Sedef Kabaş hakkında RTÜk tarafından inceleme başlatılmıştı. Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Soruşturma kapsamında Sedef Kabaş Sarıyer'deki evine giderek gözaltına alındı.

Gazeteci Sedef Kabaş

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