Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Bakan Nebati’nin Türkiye Ekonomi Modeli’nin anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı buluşma basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Bakan Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacağını duyurdu.