Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırı hazırlığındaki PKK/YPG teröristlere yönelik gerçekleştirdği atışlarla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
10 TERÖRİST ETKİSİZ HALA GETİRİLDİ
MSB resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı,yürüttüğü operasyonlar sonucu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.