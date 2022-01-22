Türkiye Gazetesi

İstanbul'u etkisi altına alan kar ve soğuk hava, hava trafiğini de vurdu. İki gündür sefer iptali haberleri art arda geliyor. Bu kapsamda THY, 31 seferin iptal edildiğini duyurdu

"İSTANBUL HAVALİMANI SEFERLERİNDE İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenilebiliyor.

​​​​​​​İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Uçuşlara kar engeli: Yüzde 15 azalacak İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleşmesi planlanan uçuşların yüzde 15'inin azaltılacağı öğrenildi.

İstanbul'da kar, hava trafiğini vurdu: Yarınki uçuşların yüzde 25'i iptal İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltılması kararı alındığı duyuruldu.