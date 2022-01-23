Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları balıkçıların denize açılmasına engel olmuş dolayısıyla balık tezgahları boş kalmıştı. Bu durumdan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Eskişehir'de balıkçılar tezgahın boş olması nedeniyle satış yapamazken, var olan balıklarda pahalıya satılıyordu.

Karadeniz'deki kötü hava koşullarının düzelmesi ve hafta sonunun gelmesiyle beraber denizlerde dalgaların durulması balık tezgahlarında bolluğa sebep olurken balık satıcılarınında yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de kötü hava koşulları balıkçıların denize açılmasına engel olunca Eskişehir'de balık tezgahları boş kaldı. Hafta sonunun gelmesiyle beraber balık tezgahlarında çeşitler bollaştı, tezgahlar adeta şenlendi.

"PİYASALARDA DURUM İYİ"

Önceki günlere durgunluğun gittiğini, Gürcistan'dan hamsi gelmeye başladığı için hamsinin çoğaldığını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında bugün itibari ile durumun iyi olduğunu belirtti. Balıkçı Şahin, vatandaşın bu sezon bol bol balık yiyeceğini vurguladı ve cuma gününden itibaren balık bollaştığını belirtti.

HAMSİNİN KİLOSU 30 LİRA

Şahin "Hamsi 30 lira, istavrit 30 lira, uskumru 30 lira, mezgit 30 lira iri olan mezgitler ise 50 lira, barbun da aynı şekilde 50 lira" diyerek balık fiyuatlarından bahsetti.

"VATANDAŞ BOL BOL BALIK YİYECEK"

Öte yandan balıkçı Şahin hamsinin yanından mezgitinde çoğaldığını belirterek " Tekrar lüfer, istavrit ve uskumru çıkmaya başladı bol bol. Bakalım rabbim bu günlerde bir bolluk verdi. Sezonun bitmesine iki buçuk ay var bu iki buçuk ay içerisinde bol balık yiyecek vatandaş." dedi.

Beklenen Gürcü hamsisi sonunda geldi Trabzon'da tezgâhlarda uzun bir süreden beri pek görülmeyen hamsi, Gürcistan’da Türk balıkçılar tarafından bolca avlanıp Trabzon’a gönderilince tezgahlar şenlendi. Bir kaç gün öncesine kadar kilogram fiyatı 80 TL olan hamsinin fiyatı bir anda 25 TL'ye üştü.

Olumsuz hava tezgahları boş bıraktı, hamsinin fiyatı el yaktı Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının etkisiyle balık fiyatları yükseldi. İstavrit 30 TL ile tezgahın en ucuz balığı olurken, hamsi kilosu 50 TL ile cep yakıyor.

Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor Yapılan bütün uyarılara, kesilen cezalara ve alınan tedbirlere rağmen stokçuluk faaliyetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak balık fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor.