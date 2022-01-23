Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği Boğaz trafiğine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, İstanbul Boğazı'nın, kötü hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu.

'GÖRÜŞ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞTÜ"

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır” denildi.

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü Makine arızası yapan kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı. 120 metre boyundaki gemi kıyılar metreler kala durabildi.

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