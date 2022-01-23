Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Bakan Demir paylaşımında, TSK’nın sahadaki gücünü artıracak “Tank Avcısı” olarak isimlendirilen STA'ların (Silah Taşıyıcı Araç) teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Türkiye savunma sanayisinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yerli ve milli üretimlerle savunma sanayisini güçlendiren Türkiye’den bir müjdeli haber daha geldi. Cumhurbaşlanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak yeni haberi duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Demir’in yaptığı paylaşımda, yerli tanksavar füzesi OMTAS'ın kullanıldığı STA Silah Taşıyıcı Araçları'nın teslimatının sürdüğünü müjdeledi.

TANK AVCISI STA'LARIN ÖZELLİKLERİ

5 yol tekerlekli ve düşük siluetli KAPLAN STA, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanaklı ve asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip.

Gelişmiş süspansiyon palet sistemi ile araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik tasarlanan KAPLAN STA, savunma sanayisine güç katacak. Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan personel kapısı ile sağlanır. Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılır.

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı.

Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.

Savunma sanayisinde hedef 2022'de yerliliği yüzde 73'e çıkarmak Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 hedefi yerlilik oranını yüzde 71'den 73'e çıkarmak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yabancıların gözü Türk savunma sanayisinde Türk savunma sanayisi ürünleri sahadaki başarıları ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ederken Savunma Sanayii Başkanı Demir, silahlı insansız deniz araçları (SİDA)'nın da ilk adımı attığını duyurdu.