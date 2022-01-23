Türkiye Gazetesi

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle ülke beyaza büründü. Kar yağışı dolayısıyla birçok ilde yollar kapandı. Hayatı felç eden kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Gece boyunca yağan kar nedeniyle İstanbul beyaz örtüyle kaplandı.

VALİ ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Kar yağışı nedeniyle birçok ilde trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Yağan karla kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Günaydın İstanbul! Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Şehirlerarası ulaşımda karla mücadele çalışmalarında İstanbul'umuzdaki karayolları ekiplerimizden 195 kamyon, 32 yükleyici, 9 greyder, 22 kurtarıcı toplam 258 araç ile çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkili oldu İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenirken, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.