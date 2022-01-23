Türkiye Gazetesi

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar,söz konusu TİHA'lar için açıklamalarda bulundu.

2021'DE İHRACAT REKORU

Bayraktar, 2021’de ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Baykar Genel Müdürü, "Türkiye için güçlü ve bağımsız bir savunma sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şekilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli bir hedeftir" dedi ve ekledi:

Savunma ihracatı ekonomik bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ihracat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elverişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sektörün ihracat hacminin etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur."

Akıncı TİHA 5 yıl içinde savunma ihracatındaki ilk 10 ülke arasında olmayı hedefliyor.

HEDEF İLK 1O ÜLKE ARASINDA OLMAK

2006'dan 2021'e savunma ve havacılık sektöründe ihracat hacminin dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdüğünü söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının toplamı dünya savunma ihracatının yüzde 1’i mertebesinde gerçekleştiğini belirterek toplam ihracatın yüzde 75’ini ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleştirdiğini belirtti.

Ana hedefin dünya genelinden pazar payını arttırmak olduğunu söyleyen Baykar Genel Müdürü, "İhracat hacmi bu trendle gelişmeye devam ederse, 5 yıl içinde savunma ihracatındaki ilk 10 ülke arasında olacağız." dedi.

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul olarak da 704 firmayla ana platform, alt sistem ve kritik bileşenleri milli olarak geliştirip üretmeye ve bunları ihraç etmeye çalıştıklarını söyleyerek Bu maksatla kurulan teknik komiteler bünyesinde 6 UR-GE Projesi yürüttüklerini anlattı. Bayraktar, bu zamana kadar 76 firmanın ürünlerine yurt dışında talep oluşturulmasına ve rekabetçiliğini artırması yönünde destek verdiklerini söyledi.

Baykar Genel Müdürü, bu yıl ekim ayında gerçekleştirilecek ve 100 firmanın katıldığı SAHA EXPO 2022 fuarıyla beraber yerli üreticinin yabancı firmalarla, askeri ve sivil alım heyetleri ile buluşmalarını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

İHA'LARLA ÜLKE İHTİYAÇLARI REKOR ORANDA KARŞILANIYOR

Bayraktar, bu gelişme ve büyüme sürecine milli İHA’lar odağından bakıldığında, 20 yıl önce milli ve özgün İHA geliştirme yolunda atılan adımlar ve başlatılan çalışmalar sayesinde önce ülke ihtiyaçlarının rekor oranda yerli sanayi katılımıyla karşılanır hale geldiğini, şimdi ise bu teknolojinin dünyaya ihraç edildiğini söyledi.

TÜRK ÜRÜNLERİ 169 ÜLKEDE

Sektörün son yıllarda gösterdiği hızlı gelişime dikkati çeken Haluk Bayraktar, 15-20 yıl önce fason imalatçı görüntüsünde bir sektör olduklarını şimdi ise her hakkı kendilerine ait zırhlı araçları, hava araçlarını, deniz platformlarını, mühimmatları, İHA ve SİHA’lar gibi sektörün geliştirdiği ürünleri, aralarında NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de olduğu dünyanın 169 ülkesine ihraç ettiklerini söyleyerek değerlendirmede bulundu.

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