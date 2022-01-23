Türkiye Gazetesi

Gazeteci Sedef Kabaş'ın katıldığı bir televiyon programında kullandığı sözler tepki toplamaya devam ediyor. Tepkilerin yanı sıra destek veren siyasi isimlerde oluyor. Destek verenlere yönelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik twitter hesabından tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım”yapanlardır" dedi.

'DEMOKRASİ DÜŞMANI DİLİNE YATIRIM YAPIYORLAR'

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline “yatırım” yapıyorlar" diyen Çelik, "Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ı hedef alarak hakaret içeren cümleler kullanmıştı. Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." dedi. Hakkında gözaltı kararı verilen Kabaş'a soruşturma açıldı ve birçok siyasi isimden tepki geldi.

MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş'a tepki: Faşizan sözlerini kınıyorum MHP Genel Başkanı Bahçeli, katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki göstererek, anti demokratik ve faşizan sözleri kınadığını belirtti.

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı.

Adalet Bakanı Gül’den Sedef Kabaş tepkisi: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gül, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.