Türkiye Gazetesi

Memur maaşlarına uygulanacak olan toplu sözleşme ile birlikte yapılan zam yüzde 7,5'e yükseltilirken, yüzde 5 olan memur ve memur emeklisi maaşları için arada oluşan 2,5 puanlık fark ödemesi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

FARK ÖDEMESİ 27 OCAKTA YAPILACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların aylık maaşlarında oluşan 2,5 puanlık fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Memur maaşları ve memur emeklisi maaşlrı arasında oluşan 2,5 puanlık fark ödemeleri 27 Ocakta yapılacak.

BANKA VE PTT ŞUBELERİ

Yapılacak ödemelerin, aylık aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

Kabine yarın toplanıyor! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda gündeme ilişkin birçok konu masada ele alınacak. Memur ve emekli maaşlarına ek zamda gündemde olacak.

Emekli maaşları erken ödenecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin maaş desteğinde ödemelerin başladığını belirterek, emekli aylığı ödemelerinin ise 15 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı! En düşük emekli maaşı bin 500 TL Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu” dedi.