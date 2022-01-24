Türkiye Gazetesi

Son dakika: Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, etkisini İstanbul'da sürdürmeye devam ediyor. Dün gün içerisinde bazı uçak seferleri yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durdurulurken, birçok uçak piste inmek için bekletiliyor.

Havalimanındaki yetkili birimlerce saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, uçuşlarla ilgili değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Hava muhalefeti nedeniyle uçaklar İstanbul'a iniş yapamıyor

Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi. Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesinin söz konusu olabileceği belirtildi.

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

THY'den uçuş iptali açıklaması: 31 sefer'e kar engeli THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu uçuşların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan uçuşlar olduğu duyuruldu.