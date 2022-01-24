Türkiye Gazetesi

Gazeteci Sedef Kabaş, 14 Ocak'ta katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettiği hakaretler sebebiyle tutuklandı. Aynı programda yer alan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da Cumhurbaşkanı'na çirkin yakıştırmalarda bulundu. Bu sebeple, 81 ilde ikili hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Vatandaşların ardından Cumhurbaşkanlığı da harekete geçti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Özkoç ve Erdoğdu'dan şikayetçi oldu. Dilekçede CHP'li iki ismin sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.

Özkoç ve Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş'a destek olanlara tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline ‘yatırım’ yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." açıklamasını yaptı.

MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş'a tepki: Faşizan sözlerini kınıyorum MHP Genel Başkanı Bahçeli, katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki göstererek, anti demokratik ve faşizan sözleri kınadığını belirtti.

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı.