Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan art arda uyarılar sonrası İstanbul'da kar, cuma akşamından itibaren etkisini arttırarak göstermeye başladı. Zaman zaman yaşanan fırtınayla birlikte kar, günlük yaşamda ortaya çıkardığı zorluğun yanı sıra ulaşımı da etkisini altına aldı. Trafiğin durma noktasına geldiği ilde, vatandaşlar toplu taşımalara yöneldi. Metro ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar gelen araçlara binmeye çalışırken birbirlerini ezdi.

YÜRÜYEN MERDİVENLER DURDURULDU

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Avcılar, Esenyurt, Yenibosna ve Şirinevler metrobüs duraklarında izdiham yaşandı.

Mesai bitimiyle birlikte metrobüs ve metro hatlarında yolcu izdihamı yaşandı. Dakikalarca sıra bekleyen bazı yolcuların duraklardan çıkarak yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Özellikle Avcılar, Esenyurt ve Yenibosna metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Yenibosna metrobüs durağındaki yolcular üst geçidi de doldurdu. Haramidere metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, bazı vatandaşlar araçlardan inerek yürüdü. Güzelyurt metrobüs durağında ise metrobüsler yokuşu çıkamadığı için yolda kaldı.

M1 metro hattı Kirazlı ve Otogar duraklarında oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular metroya inip binerken zorluk yaşadı.



METROBÜS YOLDA KALDI

İstanbul’da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşlar ise araçlar yolda kaldığı için inip duraklarda yürüdü.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Trakya istikametinden araç girişi durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00e kadar durduruldu. Alışveriş merkezlerinin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.

Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi.

İstanbul-Ankara arası D-100 yolu her iki yönde ulaşıma açıldı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul – Ankara arasında D-100 kara yolunun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu. TEM Otoyolu’nda ise İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılırken, Ankara yönünde çalışmalar devam ediyor.