Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı, trafiği aksatmaya ve yurttaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

SEFER ARALIKLARI AÇIKLANDI

Yapılan paylaşımda, metro ve tramvay vasıtalarının sefer aralıkları da açıklandı.

Buna göre, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarında 30 dakika,

T1, T4 tramvay hatlarında 15 dakika,

T5 hattında ise 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.

Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda bütün uçuşlar 04.00'a kadar iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kar sebebiyle ertelenmişti. Ardından uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili İGA'dan açıklama yapıldı.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Trakya istikametinden araç girişi durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00e kadar durduruldu. Alışveriş merkezlerinin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.