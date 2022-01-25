Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yurt genelinde hayatı zorlaştırdı. Kar yağışından en çok etkilenen illerden biri olan İstanbul'da ulaşım durdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı.

74 BİN 936 PERSONEL VE 25 BİN 187 ARAÇLA KARLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devletin olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AFAD verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.

İSTANBUL'A GİDİŞLERE 'TEDBİR' KISITLAMASI

Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı kaydedilen açıklamada, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir." ifadesi kullanıldı.

Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.

Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım trafiğe açıldı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda bütün uçuşlar 04.00'a kadar iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kar sebebiyle ertelenmişti. Ardından uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili İGA'dan açıklama yapıldı.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Trakya istikametinden araç girişi durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00e kadar durduruldu. Alışveriş merkezlerinin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.

Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi.