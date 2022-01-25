Türkiye Gazetesi

İstanbul Eminönü’nde bulunan tarihi bir anda gece saatlerinde ağızları açık bırakan hırsızlık vakası yaşandı. Hırsızlar hanın çatı katındaki camı kırarak tarihi hana girdi. Handa bulunan 30 dükkana giren hırsızlar, içeride bulunan tüm kasaları patlattı. Dükkandaki hiçbir malzemeye dokunmayan hırsızlar sadece kasaların içerisinde bulunan paraları ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Sabah hanı açan han bekçisi karşılaştığı manzara ile şok geçirirken, durumu direk polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

“BU YETİM HAKKIDIR, YEMEYİN ÇOCUĞUMA BIRAKIN”

Handa dükkanı bulunan ve hırsızlar tarafından soyulan Ümran Tulum, “Sabah aradılar geldik. Burası bir yardımlaşma kültür derneği. Evde saklayamadığım kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalınmıştır. Derneğe zarar verdiler. Kasaların hepsini dışarı çıkarıp açmışlar. Aşağıdaki dükkanları da soymuşlar. Ben notlara, ‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin çocuğuma bırakın’ diye yazdım. Ben bunları çok zor kazandım. Lütfen hırsızlar en kısa zamanda çocuğumun altınlarını geri getirin. Deprem zamanında evim yıkılır, altında kalırım burası daha güvenli diye buraya getirdim. Telefon numaraları yazdım. Eşimle bana bir şey olursa çocuğumu bulup ulaştırsınlar diye. Lütfen hırsızlar çocuğumun altınlarını geri getirin” ifadelerini kullandı.

“15 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK”

Ödemeleri için biriktirdiği paraları dükkanındaki kasada saklayan Oya Akburak, “Hanın bekçisi bugün sabah açınca olayın olduğunu anlıyor. Dükkan sahiplerine haber veriyor. Hepimiz geldik. Canımız yandı. Bayağı büyük meblağlarda paramızı çaldılar. Bütün dükkanlara girmişler. Sadece para aramışlar. Paranın dışında bir şeye dokunmamışlar. Hiçbir malzemeye dokunmamışlar. Bilgisayarlar her şey yerinde duruyor. Sadece paraları almışlar. Bizim bugün ödememiz vardı. Para onun için dükkandaydı. Dükkanımızda senelerce böyle bir şey olmamıştı. 15 senedir buradayız. Böyle bir şey olmamıştı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Dükkana üst kat çatıdan girmişler. Kayıp tutar 60 bin TL’den fazla” dedi.

“KAYIT CİHAZLARINI ÇALMIŞLAR”

Hırsızların kayıt cihazlarını da çaldıklarını belirten Salih Akkurt “Sabah geldiğimizde hanın önünde arkadaşlar duruyordu. Polis olaya müdahale etmiş. Hırsızlık olduğu anlaşılmış. Böyle bir durumla karşılaştık. Bu daha önceden olan bir şey. İki ya da üçüncü defa oluyor. Genelde burada mal anlamında bir hırsızlık olmuyor. Ürüne dokunmuyorlar. Genelde kasa hırsızlığı oluyor. Daha önce de olmuştu. Biz daha önceden tecrübeli olduğumuz için kasada bir şey bırakmıyoruz. Kameraları da sökmüşler. Kayıt cihazını çalmışlar. Bu handa sadece bizde güvenlik kamerası var. Onları sökmüşler. Kayıt cihazını çalmışlar” açıklamasında bulundu.

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