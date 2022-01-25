Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa şu an trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Bir pist açıldı şu an. Karayollarında özverili çalışma devam edecek.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor."

"SAAT 13'TE GEÇİŞLERE İZİN VERECEĞİZ"

"İstanbul'da saat 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişine izin vereceğiz.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.

Bu sürecin de üstesinden geleceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şöyle konuştu:

"Belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte çalıştık. İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek. Dikkatli olunmalı. İstanbul'da mümkün olduğunca özel araçlarla yola çıkılmasın. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkmalı."

Ayrıntılar gelecek...