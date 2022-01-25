Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok tedbirde süre uzatılırken, bazı yeni kararlar da alındı. İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00’a kadar durdurulan şehirler arası otobüslerin seferlerinin yarın sabah 09.00’a kadar uzatıldığını açıklarken, kamu çalışanlarının yarın da idari izinli olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA ALINAN TEDBİRLER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı aşağıdaki konularda aldığımız yeni tedbirlerimiz: İdari izinler, malul, engelli ve hamileler, üniversiteler, İstanbul yönüne seyahat eden araçlar, otogarlar" diyerek alınan tedbirleri paylaştı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbir kararları şöyle;

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir."

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