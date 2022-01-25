Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert(yönelme) uçuşları öncelikli olacak şekilde 12.00'de trafiğe açıldığını belirtmişti.

12.30’DA İNİŞ YAPTI

Yapılan duyurunun ardından ilk uçak İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Venezuella’nın başkentinden havalanan TK183 sefer uçak saat 12.30’da hava limanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

MEKSİKA'DAN KALKAN UÇAK ULAŞTI

Yaklaşık 23 saat sonra ilk uçağın inmesinin ardından Meksika’nın Cancun şehrinden kalkan TK181 sefer sayılı uçak da hava limanına ulaştı. Başka meydanlara yönlendirilen(divert) uçakların da gün içinde aralıklarla İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Karla mücadeleye ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)’tan yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanımızda 24.01.2022 Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, uçak seferlerinin aksamaması için HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü koordinasyonunda, tüm ilgili birim personelimiz tarafından 7/24 esası ile kar ve buzla mücadele çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdürülmüştür. Bu kapsamda 75 personel, 40 kar temizleme aracı ve ekipmanı ile hava tarafında pist, apron ve taksi yolları ile beraber kara tarafını da operasyona hazır halde tutmak için imkanlarını seferber etmiş ve uçuş operasyonlarının devamlılığı sağlanmıştır” denildi.

İNİŞ VE KALKIŞLARIMIZ KONTROLLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR

Hava limanının uçuşlara açık olduğu belirtilen açıklamada, “Gerektiğinde hemen çalışmaya hazır ekibimiz Perşembe akşamından itibaren meydanımızda dinlenme imkanları da sağlanmak üzere bulundurulmaktadır. Dün gece yarısı 02.30’da yolcu mağduriyetlerini önlemek amacı ile HEAŞ yönetimi başkanlığında ilgili tüm hava limanı paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı ile hava yollarının yeniden tarife düzenlemeleri yapmalarına karar verilerek, yolcuların zamanından önce bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu sabah 06.30 itibariyle meydanımız açık olup, iniş ve kalkışlarımız kontrollü olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının ardından dün kapanan yollarda ilerleyemeyen sürücüler araçlarını terk etmişti. Öğle saatlerinden itibaren yollarda kalan araçlar çekilmeye başlanırken, araç sahipleri de arabalarını almaya başladı.

Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'dan karla mücadele açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’a gelerek, kar yağışıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundular. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara iki önemli çağrıda bulundu. Soylu, Soylu, İstanbul'da kar yağışının perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Bakan Soylu, mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu. Bakan Karaismailoğlu ise İstanbul'da 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişlerine izin verileceğini belirtirken İstanbul Havalimanı'nda bir pistin açıldığını ve uçuşların başlayacağını açıkladı.

Kar yolları kapattı... Megakentte 3 bin kişi AVM'de sabahladı İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışının dün şiddetini artırması ile İstanbul'da trafik resmen felç oldu. Başakşehir'de kar fırtınası nedeniyle evlerine dönemeyen 3 bin kişi AVM'de sabahladı.

THY'den İstanbul Havalimanı kararı: Uçuşlar 00.00'a kadar durduruldu Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşlarını durduruldu.