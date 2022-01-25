Türkiye Gazetesi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ulaşımı durdurduğu gibi hayatıda engelledi. Şehir dışından gelen otobüslerin girişlerine izin verilmeyince yolculuk yapan birçok vatandaş İstanbul sınırında mahsur kaldı. Otobüslerde kalan vatandaşlar ekipler tarafından Tekirdağ'da bulunan devlet yurtlarına yerleştirilerek misafir edildi.

Misafir edilen vatandaşların arasında İstanbul’da ağabeyi vefat eden Mustafa Aydın’da bulunuyor. Aydın, İstanbul’da vefat eden ağabeyinin cenazesine katılmak için Çanakkale’den yola çıktığını, ama kar yağışının buna engel olduğunu belirtti.

'TEKİRDAĞ'DA MAHSUR KALDIK'

Abisinin cenazesine gidemeyen Mustafa Aydın, “Çanakkale’de ikamet ediyorum. Şu anda acımız büyük. Ağabeyimi kaybettim. İstanbul’a cenazeye gidiyordum. Dün saat 5 otobüsü ile yola çıktım. Ama maalesef İstanbul’da yollar kapalı olduğundan dolayı geçiş izni verilmiyor. Tekirdağ’da mahsur kaldık." dedi.

Abisi vefat eden vatandaş İstanbul sınırında otobüsle kalınca Tekirdağ'da bulunan yurda yerleştirildi.

'NE ZAMAN YOLA ÇIKACAĞIZ BİLEMİYORUZ'

Acılı vatandaş yurtta beklediklerini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti ve ardından " Allah razı olsun. Bizleri yurtta ağırlıyorlar. Şu anda beklemekteyiz. Ne zaman yola çıkacağız bilemiyoruz. Burada bekliyoruz. Ama acımız büyük. Bekliyoruz” dedi.

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