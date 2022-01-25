Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde 10 yaşındaki öğrencisini darp eden ve olay anı kameraya yansıyan öğretmenin davası görülmeye başladı. Hakkında 1.5 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlanan öğretmen korona virüs olduğu için duruşmaya katılmadı. Öğrenci T.K.'nın verdiği ifadeye göre arkadaşının öğretmene küfretti diye kendisine iftira attığını, öğretmenin olay sırasında kan olan kazağını çıkarttığını ardından kendisine yeni kazak aldığını belirtti. Çocuğun anne ve babası ise öğretmenin en ağır cezayı almasını istediklerini ifade etti.

YENİ KAZAK ALIP KANLI KAZAĞI 'YAKACAĞIM' DEMİŞ

Arkadaşının öğretmene küfür etti diye kendisine iftira ettiğini söyleyen T.K. öğretmenin kendisini koridora çıkardıktan sonra darp etmeye başladığını söyledi. Şiddet sonrası burnundan kan geldiğini ve diğer öğretmenlerin kendisine yeni kazak aldığını söyleyen 10 yaşındaki T.K., “Öğretmen beni döverken diğer öğretmenimiz beni kurtardı. Öğretmen kazağımı alarak ‘yakacağım’ dedi.

'ANNENE BENİM DÖVDÜĞÜMÜ SÖYLEME' DİYE TEHDİT ETMİŞ

Öğrenci T.K’nin annesi Gülsüm Kocagöl (35) verdiği ifade de, “Ben çocuğumu okuldan almaya gittim. Okula gittiğimde başka bir öğretmen bana oğlumun öğretmeninin oğlumu çok kötü dövdüğünü söyledi. Bir baktım çocuğum mahvolmuş. Öğretmenin beş parmağın beşinin izi de çocuğumun suratında duruyordu. Üstü başı, pantolonu kanlar içindeydi. Benim çocuğum neden böyle oldu. 3 saat boyunca neden bana haber verilmedi. Sonra gittim karakola şikayetçi olduk. Ödüllendirilmiş, milli eğitime verilmiş. Benim çocuğumu dövmeye hakkı yok. Neden dövdü benim çocuğumu? Sanığın en ağır ceza almasını istiyorum. Kazağı kanlı olduğu için çocuğumun üzerinden çıkartmış, üzerine yeni kıyafet almış. ‘Annene benim dövdüğümü söyleme’ diye benim çocuğumu tehdit etmiş” şeklinde konuştu.

'HER YERİ ARADIK KAZAĞI BULAMADIK'

Öğretmen Ali Rıza Y’nin avukatı Köksal Demir tarafından, “Öğrencinin akademik başarısı hakkında müdür beyin bilgisi var mı? Kayıp kazakla ilgili bilgisi var mı?” sorusunu üzerine okul müdürü Ramazan Duman, “Çocuğumuz akademik başarı olarak normalin biraz daha altında bir öğrencimizdi. Sigara konusunda bir şey yoktu. Araştırdım. Kazakla ilgili de her yeri araştırdık ama kazağı bulamadık. Öğretmenler odası, sınıflar dahil her yeri aradık ama kazak bulunamadı” dedi.

KURTARAN ÖĞRETMEN KONUŞTU: KANLAR ÜZERİNE AKMIŞTI

Olay anında küçük çocuğu cani öğretmenin elinden alan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Gülcan Ünlü, sınıf kapısının açık olduğu esnada dışarıdan şaplak sesi duyduğunu ve öğrencilerden birinin kendisine durumu söylemesi üzerine olay yerine koştuğunu belirtti. Gülcan öğretmen "Kapıya çıktığımda Ali Rıza’nın sol eli çocuğun boğazındaydı. Sağ elini de kaldırmış bağırıp çağırıyordu. Onları öyle görünce koştum ve Ali Rıza’nın sol kolundan tutup çektim ve ‘Sen ne yaptığını sanıyorsun, bu yaptığın doğru değil’ dedim. Beni görünce ‘Gülcan hocam, bu çocuk bana küfür ediyormuş, anama avradıma sövüyormuş. Sınıfta sigara içiyor diye konuşuyormuş. Ben bunları hazmedemem. Kimse bana iftira atamaz’ dedi. Ben de, ‘Çocuğun küfredip etmediğini bilmiyoruz, sınıftakiler iftira atıyor olabilir’ dedim." dedi.

DİĞER ÖĞRETMENLER YARDIMCI OLMADILAR

Yaşanan olayları anlatırken ağlamaya başlayan öğretmen Gülcan Ünlü hakim karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenin tekrar vurmaya yeltenmesinin ardından bağırdığını belirterek gözyaşlarıyla olayı anlatmaya devam eden öğretmen Gülcan Ünlü, “Bu sırada bağırdım ve Ali Rıza’yı itekleyerek ‘Defol git, okulu ayağa kaldırdın’ dedim ve engel oldum. Çocuk bana yanaştı. Arkamda tepinmeye başladı ve ağlıyordu. Diğer öğretmenlerin yardımcı olmalarını da bekledim. Hepsi gördü ama yardımcı olmadılar. Ali Rıza bağırmaya devam ediyordu. Daha sonra Ali Rıza öğretmen çocuğu alarak okuldan çıkarmış. Forma almaya götürmüş. Diğer öğretmenlere neden izin verdiklerini sordum. Yeni kazak alındığını da okul çıkışında öğretmenlerden duydum” diyerek olay anını anlattı.

AVUKATLAR TALEPLERİNİ MAHKEMEYE SUNDU

Mağdur öğrenci ve ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, “Sanığın çocuğun üzerindeki kazağı değiştirmesi ile suçun yağma olayına girdiğini düşünüyoruz. Olayın gündeme düşmesiyle sanığın benzeri olayları çokça yaptığı ortaya çıktı. Suçun zincirleme suç olup olmadığı savcılık tarafından araştırılmamıştır. Bu olay çok başka seviyelerdeyse belki de eziyet suçunun oluşup oluşmadığı yönünde çalışma yapılmamıştır. Beyanlara yansıyan yağma suçunun unsurları açısından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Öğretmen Ali Rıza Y.’nin avukatı Köksal Demir de, “Milli Eğitim Bakanlığından idari soruşturma dosyasının istenmesini, katılan aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünden suç duyurusu dilekçesini takdir ve ifası amacıyla Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilmesini talep ederiz. Her soruşturma kendi içerisinde gizlidir. Soruşturma gizliliğinde başkalarına verilmesi hele hele basına sızdırılması ifşa edilmesi yanlıştır. Bu görüntüler savcılıktan taraflara veriliyor ve soruşturma sürecinde olmasına rağmen basına sızdırılıyor. Bu hem mağduru hem de müvekkili mağdur durumda bırakmıştır” dedi.

Mahkemenin, duruşmayı 15 Şubat 2022 tarihine ertelediği öğrenildi.

'ÜNİFORMA DEĞİŞİKLİĞİ YAĞMA SUÇU UNSURLARINA GİRMİŞTİR'

Mahkemenin ardından bir açıklama yapan mağdur öğrenci ve ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, “Sanığın duruşmaya gelmemesi ve ifadesinin alınamaması nedeniyle mahkeme bu celsede bu konuda bir karar veremeyecek. Sanığın bir sonraki duruşmada beyanları alındıktan sonra bizim taleplerimiz de değerlendirilecek. Bugün tanık ifadelerine yer verildi. Tanık ifadelerinde dosyadaki haklılığımız ve evladımızın uğradığı şiddet bir kez daha ortaya çıktı. Gözyaşlarına hakim olamayan tanıklar oldu. Bir sonraki duruşma 15 Şubat tarihinde olacak. Normalde bu olay bir basit yaralama olarak değerlendirildiği vakit ne savcılığımızın ne de mahkememizin elinde çok bir şey yok. TCK’da belirlenen bir üst sınır var. Bizim bu noktada talebimiz, yavrumuzun üniformasının öğretmen tarafından alınması sebebiyle yağma suçunun unsurlarının oluştuğu yönündeydi. Bu suçun da yargılanması ağır ceza mahkemesinde görülmek zorunda.

Sanığın ifadesi alındıktan sonra Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine dosyanın görevsizlik kararı verilip verilemeyeceği noktasında karar verilerek gönderilmesi söz konusu. Yine biz iddianamenin iadesini talep ettik. Bu noktada da bir karar bekliyoruz” diyerek konuştu.

NE OLMUŞTU?

14 aralık 2021'de Aksaray'da bir okulda öğretmen 10 yaşındaki öğrencisini kendisinie hakaret ettiği gerekçesiyle darp etmiş, öğrencinin burnundan yaralanarak kanlar içinde kalmıştı. Öğrencinin anne babasının durumdan şikayetçi olması üzerine olay mahkemeye taşındı.

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