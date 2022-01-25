Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün 5. dalgasıyla mücadele eden Polonya'da son 24 saatte 36.995 kişi korona oldu, 252 kişi öldü. Böylelikle pandeminin bu yana görülen vaka sayısı 4 milyon 584 bin 360'a, can kaybı sayısı da 104 bin 97'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığının en kötü senaryosuna göre şubat ayı ortasında günlük vakalar 140 bini bulacak.

16-18 YAŞ GRUBUNA 3. DOZ AŞI

Bakanlık, ayrıca şu an itibariyle ülkede 946.658 kişinin karantinada olduğunu söyledi. Karantina süresi bugün itibariyle 7 güne düşürülürken Covid-19 tesrlerinin de eczanelerden ücretsiz alınmasına onay çıktı. Avrupa İlaç Ajansı'nın onayının ardından da Polonya'da 16-18 yaş grubunun 3. doz ile aşılanması bugün başladı.

Ülkede bugüne kadar aşıları tamamlananların sayısı ise 21 milyon 608 bin 106 olarak kaydedildi.

Polonya Devlet Başkanı Duda ikinci kez Covid-19’a yakalandı Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın ikinci kez koronavirüse yakalandı. Duda'nın Covid-19 testinin pozitif olduğu bildirildi.

Polonya'da koronavirüse yakalanan 500 vizon 90 gün karantinaya alındı Polonya'daki bir çiftlikteki vizonlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 500 vizon 90 gün boyunca karantinaya alındı. Karantina sonrası vizonlar virüsü atlatırsa itlaf edilmekten kurtulacak.

Polonya’da en yüksek can kaybı görüldü Polonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 669 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, Nisan’dan beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.