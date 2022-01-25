Türkiye Gazetesi

Soğuk hava ve kar, ülke genelini etkisi altına aldı. Bir süredir yoğun olarak devam eden yağışlar, ulaşımı birçok noktada sekteye uğrattı. Bu kapsamda alınan bilgiye göre; Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Araçlar ekipler tarafından durduruldu.



KAR KALINLIĞI 50 SANTİME ULAŞTI

Akseki’nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.