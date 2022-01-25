Türkiye Gazetesi

Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası bazı illerde hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti.

Aksaray

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta üç gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." denildi.

Yalova

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim öğretim kurumlarında 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tatil edilmesine karar verilmiştir."

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanmalardan dolayı kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildiğini duyurdu.

Vali Atay, yaptığı açıklamada, buzlanma ve don olaylarını değerlendirdiklerini belirterek, "Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları gözönünde bulundurularak, 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün, kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugün idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinlerinin, il genelinde 26, 27 ve 28 Ocak'ı kapsayacak şekilde uzatıldığı kaydedildi.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Zonguldak

Kent genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının belirtilen tarihlerde 2 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan valilik açıklamasında, "Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tokat

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Zile ve Turhal ilçelerinde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali açıkladı: Kamu personelleri yarın izinli sayılacak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Yerlikaya, yarın kamu personellerinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.