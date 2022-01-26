Türkiye Gazetesi

Bu yatırımların ana felsefesinin Millî Muharip Uçak Projesi'ne dayandığını vurgulayan Kotil, bir uçağın millî muharip, millî savaş uçağı olabilmesi için tamamıyla yerli ve millî olması gerektiğini söyledi. Kotil “Dışarıdan malzeme geldi, gelmedi veya iniş takımları gelmedi, motoru gelmedi gibi şeyler olmaz. Zaten o ‘millî muharip’ olmuyor, lisans altında üretim oluyor. Onun için Millî Muharip Uçağın her şeyini yerli yapmak zorundayız" dedi.

TESİSLE HER ŞEY OLMUYOR

Temel Kotil, böylesine kapsamlı yatırımlara Millî Muharip Uçak ile sınırlı tutulması durumunda yazık olacağını dile getirerek yapılan tesislerden farklı eksenlerde fayda sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Kompozit binası olarak 95 bin metrekarelik çok büyük bir tesis kurduklarını hatırlatan Kotil “Tesis her şey tamam anlamına gelmiyor ama çok şeyi içinde barındırıyor anlamına geliyor. Millî Muharip Uçağın kanadını yapmak için benim bir tesise ihtiyacım var. Tesisi öyle yapıyoruz ki, aynı zamanda Boeing ve Airbus’a da iş yaparak gelir getirmemiz gerekiyor. Millî Muharip’in kanadında büyük titanyum parçalar var. Üç boyutlu printer üzerinden yapmak için büyük bir yatırım yapıyoruz. Yalnızca Millî Muharip Uçağın kanadındaki titanyum parça için bu yatırım fizibil değil. O sebeple Boeing ve Airbus için de kullanıyorum" diye konuştu.

İŞE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ

Şirket olarak ülkede teknolojik yatırım yapıp bunun çıktısı olarak da Millî Muharip Uçağı, Hürjet gibi projeleri ortaya koymak için çalıştıklarını vurgulayan Kotil, şunları kaydetti: Büyük bir şey yapıyorsanız, yerli ve millî olması gerekiyor. Yerli ve millî olan pahalı olur. Biz yöneticilerin görevi de bunu uluslararası pazarda işe dönüştürmek. Uluslararası pazarda zaten TUSAŞ'ın kendi işleri var. Tek başımıza 500 milyon dolar, büyük ortağı olduğumuz TEI’yi de konsolide ederseniz aşağı yukarı 800 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Sağ tarafa bir sıfır getirmek zor ama niyet niyettir. Bir taraftan cari açığı düşürecek yatırımlar yapıyoruz ama asıl odağımız Millî Muharip Uçak, Hürjet, Hürkuş, Atak Helikopteri, 21 kişilik Genel Maksat Helikopteri, Gökbey Helikopteri ve İHA’larımız ki, başkaları da gelecek, Small GEO uydumuz yapılıyor şu anda, Türksat 6A bitmek üzere, gözetleme uydusu yapıyoruz. Yatırımın yanında daha önemlisi genç mühendisler. Burada beş yılım doldu. Sekiz bin kişiyi işe almak nasip oldu. Çalışan sayımız 5 bin 200'lerden 13 bine yaklaştı. Yirmi binde gözümüz var. Mühendis sayımız 1.200'den 5 bine yaklaştı. On binde gözümüz var. Asıl büyük aset insan. Bu insanlar yapacaklar ama ilk önce Millî Muharip Uçak.

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