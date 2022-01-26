Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yurdun genelinde birçok yol trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Saatlerce araçlarında mahsur kalan sürücüler yolların açılmasını bekledi. Bazı sürücüler ise araçlarını yolun üzerinde bırakarak seyahatlerine yürüyerek devam etti.

TAG OTOYOLU YENİDEN TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi. Bursa-Ankara karayolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücüleri zor duruma soktu. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Yetkililer, bazı tırların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

AKSARAY

Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor. Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir ile Aksaray-Konya karayolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.

MERSİN

Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle tır trafiğine kapatıldığı belirtildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor. Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden tır ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı. Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.

SİVAS-MALATYA

Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi. İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 18 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA-OSMANİYE

Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki karayolları, tır trafiğine kapatıldı.

AMASYA-ERZİNCAN

Amasya Erzincan Devlet Yolu, Koyulhisar Şehir Geçişi'nde de buzlanma yapan yolları açmak için ekipler tam sürat çalışmalarına devam ediyor.

GAZİANTEP-NARLI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Gaziantep Narlı Devlet Yolu tır trafiğine kapatıldı.

SAMSUN-ANKARA

Samsun - Ankara Yolu, Çakallı Kavak arası güzergâh yoğun yağış nedeniyle zincirsiz tırlara kapatıldı. Arapgir Divriği Devlet Yolu 0- 29. km'ler arası yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı etkisini artıracak (24 Ocak 2022 hava durumu) Meteorolojinin 24 Ocak 2022 hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun büyük bölümünde etkisini hissettiren kar yağışı yer yer yoğun bir şekilde devam edecek. Meteorolojinin İstanbul dahil birkaç il için turuncu ve sarı kodlu uyarı vermesiyle birlikte birçok noktada kamu kurumları ve üniversiteler tatil edildi. Yoğun yağışın, etkisini gün içerisinde kuvvetli bir şekilde hissettirmesi bekleniyor.