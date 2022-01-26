Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İstanbul'da ulaşımda aksaklıklar yaşanırken otobüs ve uçak seferleri de ertelenmişti. Kar yağışının İstanbul'da aralıkla devam etmesi ile seferler normale döndü.

Şiddetli kar yağışının etkisiyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuş, karla mücadele çalışmalarının ardından dün saat 12.00'den itibaren pistlerden biri yeniden operasyonlara başlamıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı.

KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNDÜ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz" dedi.

OTOGARDAN ÇIKIŞ YASAĞI SONA ERDİ

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemler arasında yer alan otogardan çıkış yasağı sona erdi. Megakentte şehirler arası otobüs seferleri yeniden başladı.

İstanbul'da kar devam edecek mi? 26 Ocak hava durumu Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken İstanbul için tarih verildi . Kar yağışının bugün ve perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği açıklandı. Meteoroloji buzlanmaya ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını söyledi.

Bir gün kar yağdı, İstanbul'da hayat durdu Megaşehirde kar, hayatı felç etti. Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, krizin kurumlar arasındaki iletişim probleminden ve vatandaşların uyarıları dikkate almamasından kaynaklandığını savundu.